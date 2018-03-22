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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:56
Re: Приватбанк
При пополнении депозита с карты Уни веб-версия красным уведомляет об 1% комиссии. На сайте тоже инфа эта есть.
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:07
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:41
На сайті інфа є в п'яти місцях, в трьох "комісія 1%", в двох "безкоштовно". І саме в основному документі (Умовах і правилах надання банківських послуг) - "поповнення депозиту з карти Універсальна - безкоштовно", тобто без комісії нібито має бути. Але маємо те що маємо...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:27
депозита срочного кроме ПВ.
пополнение ПВ прописано отдельным тарифом - 1% за счет собственных средств
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:47
про поповнення депо
"депозита срочного кроме ПВ.
пополнение ПВ прописано отдельным тарифом - 1% за счет собственных средств"
Може я вже і набрид, але в "Умовах та правилах ..." п.2.3.2. Додаток 3 є табличка, в якій "Без комісії" всі депозити, окремо про ПВ немає.
В тіх же "Умовах ..." є також і про переказ з карти "Універсальна" на ПВ (п.2.2.1. табличка в кінці), там дійсно 1%, але це тарифи, що стосуються бізнесу.
Також в своєму П24 в Усі послуги > Регламент/Тарифи :переказ з "Універсальної" на депозити - Безкоштовно/Миттєво. Без окремої згадки про ПВ, який також є депозитом.
До чого я це все? Просто банк комісію ввів, а в своїх нормативних документах ладу не навів.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:05
Интернет оплата
Возможно за две недели что-то пропустила????
Не могу провести оплату на внешних сайтах. Не приходят смс с подтверждениям! Вчера после общения прошло. Сегодня совсем глухо.
Поддержка на высоте!!!! В чат он-лайн мемуары уже пишу.
В личку можна, Приват блокирует???
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:08
Приватбанк
В окошке 3д-секьюра в месте где типа код was send на номер +380ххххххххх нет номера телефона? Или по другому как-то не приходят?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:14
Как всегда было. Окошко от Привата всплывает для ввода кода из смс,их нет совсем.
За два дня по карте меняла раз 6 пин-код. Может из-за этого...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:36
Re: Приватбанк
Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?
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