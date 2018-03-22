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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:48
del
Востаннє редагувалось Жерминаль в П'ят 23 бер, 2018 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:03
Перезвонила техническая служба-проблема массового характера. платежи ушли,посмотрим дальше...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:05
про поповнення депо
#читайте маркса - там все написано#
Та я ж не заперечую. На сайті про комісію написано. В багатьох місцях (я знайшов три), але в основному нормативному документі банку ні.
До речі, шановний IMPRINTER, я в Вас колись запитував, чи Ви особисто пробували поповнювати ПВ СЕПом з іншого банку. Дасте відповідь?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:35
давно пробовал - заходило нормально.
написанная комисс 1% не бралась, но давно не пробовал повторно так делать.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:58
в сентябре 2015 заходило с комиссией 1%
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:00
Re: Приватбанк
IMPRINTER, дякую за відповідь. Я пробував СЕПом тричі (з різними варіянтами заповнення реквізитів) - повертається назад. Не можу "нащупати" як це зробити. В чаті і на гарячці підтверджують можливість такого поповнення, але ...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:07
Re: Приватбанк
##в сентябре 2015 заходило с комиссией 1%##
дякую, може хтось пробував нещодавно, шановне панство?
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