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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7515751675177518
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:48

del
Востаннє редагувалось Жерминаль в П'ят 23 бер, 2018 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:03

Перезвонила техническая служба-проблема массового характера. платежи ушли,посмотрим дальше...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:05

про поповнення депо

#читайте маркса - там все написано#

Та я ж не заперечую. На сайті про комісію написано. В багатьох місцях (я знайшов три), але в основному нормативному документі банку ні.

До речі, шановний IMPRINTER, я в Вас колись запитував, чи Ви особисто пробували поповнювати ПВ СЕПом з іншого банку. Дасте відповідь?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:18

del
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:35

  alibob написав:#читайте маркса - там все написано#

Та я ж не заперечую. На сайті про комісію написано. В багатьох місцях (я знайшов три), але в основному нормативному документі банку ні.

До речі, шановний IMPRINTER, я в Вас колись запитував, чи Ви особисто пробували поповнювати ПВ СЕПом з іншого банку. Дасте відповідь?


давно пробовал - заходило нормально.
написанная комисс 1% не бралась, но давно не пробовал повторно так делать.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:58

  IMPRINTER написав:
  alibob написав:#читайте маркса - там все написано#

Та я ж не заперечую. На сайті про комісію написано. В багатьох місцях (я знайшов три), але в основному нормативному документі банку ні.

До речі, шановний IMPRINTER, я в Вас колись запитував, чи Ви особисто пробували поповнювати ПВ СЕПом з іншого банку. Дасте відповідь?


давно пробовал - заходило нормально.
написанная комисс 1% не бралась, но давно не пробовал повторно так делать.

в сентябре 2015 заходило с комиссией 1%
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:00

Re: Приватбанк

IMPRINTER, дякую за відповідь. Я пробував СЕПом тричі (з різними варіянтами заповнення реквізитів) - повертається назад. Не можу "нащупати" як це зробити. В чаті і на гарячці підтверджують можливість такого поповнення, але ...
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:07

Re: Приватбанк

##в сентябре 2015 заходило с комиссией 1%##

дякую, може хтось пробував нещодавно, шановне панство?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:03

  alibob написав:IMPRINTER, дякую за відповідь. Я пробував СЕПом тричі (з різними варіянтами заповнення реквізитів) - повертається назад. Не можу "нащупати" як це зробити. В чаті і на гарячці підтверджують можливість такого поповнення, але ...


Вам некуда деть 1%, что вы так щупаете настырно. Предлагаю вариант сотрудничества, вы мне переводите деньги на счёт в выбранном вами банке и высылаете какую-нибудь нулевку допку для авторизации, я вам буду в терминале налом пополнять.
WachtAmRhein
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