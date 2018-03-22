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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:32
Видели новую фишку в Привате, онлайн рост сбережений на страничке "Депозиты"? Все-таки, не смотря на национализацию, ПБ продолжает нас радовать потрясающей технологичностью.
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wig
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:41
Если переводить 50 грн с одной карты на другую, за это будут насчитывать баллы в Бильше?
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isen
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:11
wig написав:
Видели новую фишку в Привате, онлайн рост сбережений на страничке "Депозиты"? Все-таки, не смотря на национализацию, ПБ продолжает нас радовать потрясающей технологичностью.
Обычная красивая, бесполезная и бессмысленная фишка.
Абы було.
Да - прикольно. Толку - ноль.
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mustbe
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:07
isen написав:
Если переводить 50 грн с одной карты на другую, за это будут насчитывать баллы в Бильше?
Ні, звичайно
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maxprofit
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