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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:07
isen написав:
Если переводить 50 грн с одной карты на другую, за это будут насчитывать баллы в Бильше?
Ні, звичайно
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maxprofit
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Додано: Суб 24 бер, 2018 08:57
wig написав:
Видели новую фишку в Привате, онлайн рост сбережений на страничке "Депозиты"? Все-таки, не смотря на национализацию, ПБ продолжает нас радовать потрясающей технологичностью.
Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:52
Ой+ написав:
Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників.
Потрясающая замена отображению начисленных процентов прямо в табличке депозитов.
Только плиз, Приват, сделайте что бы в долярах смотреть можно было.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:11
wig написав: Ой+ написав:
Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників.
Потрясающая замена отображению начисленных процентов прямо в табличке депозитов.
Только плиз, Приват, сделайте что бы в долярах смотреть можно было.
Ещё можно такое видео в день окончания депозита
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:55
в П24 появився новий сервіс - http://prntscr.com/ivrboh
покупка сертифікатів
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greenozon
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Додано: Суб 24 бер, 2018 16:58
Продавать серт на 1000 грн за 1000 грн - это уж совсем людей не уважать
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mustbe
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Додано: Суб 24 бер, 2018 17:00
mustbe написав:
Продавать серт на 1000 грн за 1000 грн - это уж совсем людей не уважать
Ещё и картой нормальной не воспользоваться для покупки.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:25
Ему минимум год. Была акция на сертификаты за полцены при запуске
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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1
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:29
mustbe написав:
Продавать серт на 1000 грн за 1000 грн - это уж совсем людей не уважать
См картинку, на чем экономить, чтобы продать сертификат за 0,9 его стоимости????
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:33
bosson513 написав:
См картинку, на чем экономить, чтобы продать сертификат за 0,9 его стоимости????
Ашана на вашей картинке нет. Так что, готов брать. За 0,5 номинала.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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