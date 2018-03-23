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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7516751775187519
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:07

  isen написав:Если переводить 50 грн с одной карты на другую, за это будут насчитывать баллы в Бильше?

Ні, звичайно
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:57

  wig написав:Видели новую фишку в Привате, онлайн рост сбережений на страничке "Депозиты"? Все-таки, не смотря на национализацию, ПБ продолжает нас радовать потрясающей технологичностью.


Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників. :)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:52

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників.

Потрясающая замена отображению начисленных процентов прямо в табличке депозитов.
Только плиз, Приват, сделайте что бы в долярах смотреть можно было.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:11

  wig написав:
  Ой+ написав:Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників.

Потрясающая замена отображению начисленных процентов прямо в табличке депозитов.
Только плиз, Приват, сделайте что бы в долярах смотреть можно было.

Ещё можно такое видео в день окончания депозита :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:55

в П24 появився новий сервіс -

http://prntscr.com/ivrboh

покупка сертифікатів
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:58

Продавать серт на 1000 грн за 1000 грн - это уж совсем людей не уважать
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:00

  mustbe написав:Продавать серт на 1000 грн за 1000 грн - это уж совсем людей не уважать

Ещё и картой нормальной не воспользоваться для покупки.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:25

  greenozon написав:в П24 появився новий сервіс -

http://prntscr.com/ivrboh

покупка сертифікатів

Ему минимум год. Была акция на сертификаты за полцены при запуске
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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1
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:29

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Продавать серт на 1000 грн за 1000 грн - это уж совсем людей не уважать


См картинку, на чем экономить, чтобы продать сертификат за 0,9 его стоимости????

Зображення
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:33

Re: Приватбанк

  bosson513 написав:См картинку, на чем экономить, чтобы продать сертификат за 0,9 его стоимости????

Ашана на вашей картинке нет. Так что, готов брать. За 0,5 номинала.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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  #<1 ... 7516751775187519
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