Ні, звичайно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:07
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:57
Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:52
Re: Приватбанк
Потрясающая замена отображению начисленных процентов прямо в табличке депозитов.
Только плиз, Приват, сделайте что бы в долярах смотреть можно было.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:11
Ещё можно такое видео в день окончания депозита
Всё IMHO
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:55
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Додано: Суб 24 бер, 2018 16:58
Продавать серт на 1000 грн за 1000 грн - это уж совсем людей не уважать
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:00
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:25
Ему минимум год. Была акция на сертификаты за полцены при запуске
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:29
Re: Приватбанк
См картинку, на чем экономить, чтобы продать сертификат за 0,9 его стоимости????
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:33
Re: Приватбанк
Ашана на вашей картинке нет. Так что, готов брать. За 0,5 номинала.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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