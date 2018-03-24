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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7517751875197520
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:33

Re: Приватбанк

  bosson513 написав:См картинку, на чем экономить, чтобы продать сертификат за 0,9 его стоимости????

Ашана на вашей картинке нет. Так что, готов брать. За 0,5 номинала.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:19

Ми сумуємо за Вами

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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:55

Козаче,скоро всі банки будуть за нами сумувати:) чи то зітхнуть з полегшенням:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:09

  Козак-характерник написав:Зображення

Только что проверил - брешуть. Сумма пополнения ограничена первоначальным размером вклада.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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