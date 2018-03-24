Ашана на вашей картинке нет. Так что, готов брать. За 0,5 номинала.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:33
Re: Приватбанк
Ашана на вашей картинке нет. Так что, готов брать. За 0,5 номинала.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:19
Ми сумуємо за Вами
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:55
Козаче,скоро всі банки будуть за нами сумувати:) чи то зітхнуть з полегшенням:))
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:09
Только что проверил - брешуть. Сумма пополнения ограничена первоначальным размером вклада.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:19
Хай у кроліка грошей просють...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:37
Re: Приватбанк
Продукт новый, но для ценителей весьма интересный. Реальный отзыв пользователя такой карты на Минфине (
"Отмечу то, что важно лично для меня, поскольку я много путешествую.
1. Бесплатный фастлайн в АП «Борисполь».
2. Бесплатное посещение бизнес-лаунжа в Борисполе, Праге, Вене, Будапеште и еще нескольких столицах.
3. Тревел-консьерж, которому можно поручить некоторые задачи касательно путешествий.
4. Вип-обслуживание в самом банке."
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