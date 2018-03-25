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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7517751875197520
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:33

Re: Приватбанк

  bosson513 написав:См картинку, на чем экономить, чтобы продать сертификат за 0,9 его стоимости????

Ашана на вашей картинке нет. Так что, готов брать. За 0,5 номинала.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:19

Ми сумуємо за Вами

Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:55

Козаче,скоро всі банки будуть за нами сумувати:) чи то зітхнуть з полегшенням:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:09

  Козак-характерник написав:Зображення

Только что проверил - брешуть. Сумма пополнения ограничена первоначальным размером вклада.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:19

  Жерминаль написав:Козаче,скоро всі банки будуть за нами сумувати:) чи то зітхнуть з полегшенням:))

Хай у кроліка грошей просють... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:37

Re: Приватбанк

  Bagach написав:Mastercard World Black Edition Приватбанка


Продукт новый, но для ценителей весьма интересный. Реальный отзыв пользователя такой карты на Минфине (https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/115272/):
"Отмечу то, что важно лично для меня, поскольку я много путешествую.
1. Бесплатный фастлайн в АП «Борисполь».
2. Бесплатное посещение бизнес-лаунжа в Борисполе, Праге, Вене, Будапеште и еще нескольких столицах.
3. Тревел-консьерж, которому можно поручить некоторые задачи касательно путешествий.
4. Вип-обслуживание в самом банке."
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:47

для ценителей чего?
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:09

  v57 написав:для ценителей чего?


Понтов, а чего же еще? :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:07

  Козак-характерник написав:Зображення

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:46

  Bagach написав:Добрый день! Есть сдесь пользователи карты Mastercard World Black Edition Приватбанка? Поделитесь впечатлениями. Стоит ли она своих 200$ в год?

Нет, не стоит. Реальной пользы от нее -ноль, хотя уже пару раз звонили и просили оформить. Если летаете - купите PP со скидкой, будете ходить в залы безлимитно по всему миру приблизительно за те же деньги.
Anadonta
В том отзыве написана полная чушь. Нигде кроме Киева по ней в бизнес-залы не пустят, а для фастлайна и киевского зала любой свинорыл знает где взять карту за один евро в месяц. Простая математика подсказывает, что "Вип-обслуживание в самом банке." стоит 186 баксов в год.
Poleg
 
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  #<1 ... 7517751875197520
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