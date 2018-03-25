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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 02:45
Ой+ написав: wig написав:
Видели новую фишку в Привате, онлайн рост сбережений на страничке "Депозиты"? Все-таки, не смотря на национализацию, ПБ продолжает нас радовать потрясающей технологичностью.
Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників.
Ни шо краще так не тiше золотогоршочнiка ,як завишенi вiдсоткi на
депо
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