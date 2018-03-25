Ни шо краще так не тiше золотогоршочнiка ,як завишенi вiдсоткi на депо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 02:45
Ни шо краще так не тiше золотогоршочнiка ,як завишенi вiдсоткi на депо
Додано: Пон 26 бер, 2018 04:55
Золоті слова
9.5% $$$ та €€€ при Бені тішили не тільки око але і кишеню
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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