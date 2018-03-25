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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 02:45
Ой+ написав: wig написав:
Видели новую фишку в Привате, онлайн рост сбережений на страничке "Депозиты"? Все-таки, не смотря на национализацию, ПБ продолжает нас радовать потрясающей технологичностью.
Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників.
Ни шо краще так не тiше золотогоршочнiка ,як завишенi вiдсоткi на
депо
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Дядя Дима
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Додано: Пон 26 бер, 2018 04:55
Дядя Дима написав: Ой+ написав: wig написав:
Видели новую фишку в Привате, онлайн рост сбережений на страничке "Депозиты"? Все-таки, не смотря на национализацию, ПБ продолжает нас радовать потрясающей технологичностью.
Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників.
Ни шо краще так не тiше золотогоршочнiка ,як завишенi вiдсоткi на
депо
Золоті слова
9.5% $$$ та €€€ при Бені тішили не тільки око але і кишеню
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:22
Доброго дня! Сьогодні зрізали ліміт в ОЧ. Може хтось знає причину такого "тренду"?
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alexreigner
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:46
alexreigner это "тысяча" анализируемых их корезоидом факторов..)))
с Михайловским мирно закончили сотрудничество ?..если были их клиентом конечно?- одна из причин...
..ну а в принципе -такое у них часто то дают то забирают)
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-VICTOR-
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:51
-VICTOR- написав:alexreigner
это "тысяча" анализируемых их корезоидом факторов..)))
с Михайловским мирно закончили сотрудничество ?..если были их клиентом конечно?- одна из причин...
..ну а в принципе -такое у них часто то дают то забирают)
Після Михайлика вже одного разу історію відновлював. Невже знову?
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alexreigner
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:52
alexreigner написав: -VICTOR- написав:alexreigner
это "тысяча" анализируемых их корезоидом факторов..)))
с Михайловским мирно закончили сотрудничество ?..если были их клиентом конечно?- одна из причин...
..ну а в принципе -такое у них часто то дают то забирают)
Після Михайлика вже одного разу історію відновлював. Невже знову?
Наверняка.
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Ratatui
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:01
Ratatui написав: alexreigner написав: -VICTOR- написав:alexreigner
это "тысяча" анализируемых их корезоидом факторов..)))
с Михайловским мирно закончили сотрудничество ?..если были их клиентом конечно?- одна из причин...
..ну а в принципе -такое у них часто то дают то забирают)
Після Михайлика вже одного разу історію відновлював. Невже знову?
Наверняка.
Справа в тому, що минулого разу зрізали і кредитку, а цього разу тільки ОЧ постраждала. Оперетор радить перевірити свою КІ.
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alexreigner
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:05
Кредити, як правило, банк дає тим хто доведе банку що вони (кредити) йому зовсім не потрібні.
Ви не з таких?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:06
Квесторе_поверніться написав:
Кредити, як правило, банк дає тим хто доведе банку що вони (кредити) йому зовсім не потрібні.
Ви не з таких?
Значить тася не банк, сказали, що в кого є гроші, тому кредитка не треба
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:08
Квесторе_поверніться написав:
Кредити, як правило, банк дає тим хто доведе банку що вони (кредити) йому зовсім не потрібні.
Ви не з таких?
Саме так
Просто сьогодні вирішив оформити покупку по ОЧ, а тут приємна несподіванка
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alexreigner
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