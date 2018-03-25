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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7519752075217522>
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 02:45

  Ой+ написав:
  wig написав:Видели новую фишку в Привате, онлайн рост сбережений на страничке "Депозиты"? Все-таки, не смотря на национализацию, ПБ продолжает нас радовать потрясающей технологичностью.


Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників. :)
Ни шо краще так не тiше золотогоршочнiка ,як завишенi вiдсоткi на :twisted: депо
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 04:55

  Дядя Дима написав:
  Ой+ написав:
  wig написав:Видели новую фишку в Привате, онлайн рост сбережений на страничке "Депозиты"? Все-таки, не смотря на национализацию, ПБ продолжает нас радовать потрясающей технологичностью.


Я давно пропонував зробити їм щось таке наочне, щоби тішило око золотогоршочників. :)
Ни шо краще так не тiше золотогоршочнiка ,як завишенi вiдсоткi на :twisted: депо

Золоті слова
9.5% $$$ та €€€ при Бені тішили не тільки око але і кишеню
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:22

Re: Приватбанк

Доброго дня! Сьогодні зрізали ліміт в ОЧ. Може хтось знає причину такого "тренду"?
alexreigner
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:46

alexreigner это "тысяча" анализируемых их корезоидом факторов..)))
с Михайловским мирно закончили сотрудничество ?..если были их клиентом конечно?- одна из причин...
..ну а в принципе -такое у них часто то дают то забирают)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:51

  -VICTOR- написав:alexreigner это "тысяча" анализируемых их корезоидом факторов..)))
с Михайловским мирно закончили сотрудничество ?..если были их клиентом конечно?- одна из причин...
..ну а в принципе -такое у них часто то дают то забирают)


Після Михайлика вже одного разу історію відновлював. Невже знову?
alexreigner
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:52

  alexreigner написав:
  -VICTOR- написав:alexreigner это "тысяча" анализируемых их корезоидом факторов..)))
с Михайловским мирно закончили сотрудничество ?..если были их клиентом конечно?- одна из причин...
..ну а в принципе -такое у них часто то дают то забирают)


Після Михайлика вже одного разу історію відновлював. Невже знову?


Наверняка.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:01

  Ratatui написав:
  alexreigner написав:
  -VICTOR- написав:alexreigner это "тысяча" анализируемых их корезоидом факторов..)))
с Михайловским мирно закончили сотрудничество ?..если были их клиентом конечно?- одна из причин...
..ну а в принципе -такое у них часто то дают то забирают)


Після Михайлика вже одного разу історію відновлював. Невже знову?


Наверняка.


Справа в тому, що минулого разу зрізали і кредитку, а цього разу тільки ОЧ постраждала. Оперетор радить перевірити свою КІ. :P
alexreigner
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:05

Кредити, як правило, банк дає тим хто доведе банку що вони (кредити) йому зовсім не потрібні.
Ви не з таких? :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:06

  Квесторе_поверніться написав:Кредити, як правило, банк дає тим хто доведе банку що вони (кредити) йому зовсім не потрібні.
Ви не з таких? :wink:

Значить тася не банк, сказали, що в кого є гроші, тому кредитка не треба :evil:
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:08

  Квесторе_поверніться написав:Кредити, як правило, банк дає тим хто доведе банку що вони (кредити) йому зовсім не потрібні.
Ви не з таких? :wink:


Саме так :D Просто сьогодні вирішив оформити покупку по ОЧ, а тут приємна несподіванка :?
alexreigner
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