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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7519752075217522
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:09

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кредити, як правило, банк дає тим хто доведе банку що вони (кредити) йому зовсім не потрібні.
Ви не з таких? :wink:

Значить тася не банк, сказали, що в кого є гроші, тому кредитка не треба :evil:

Не вірте Комсі. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:11

alexreigner це майже 100% причина )...просто в перший раз вони наїхали по повній. а як клієнти підняли шум і погрожували в нацфінпослуг скаржитись - то відкотили рішення . пояснення надавались- два претенденти ,йдуть суди , поки не встановлений кінцево власник портфелю ніхто при здоровому глузді і памяті нікому не платить ..)
з такою аргументацією погодились ...в цей раз видно не особливо хочуть знову піднімати шум і тягнути негатив на себе - чудо розуміють що відбувається...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:15

  -VICTOR- написав:alexreigner це майже 100% причина )...просто в перший раз вони наїхали по повній. а як клієнти підняли шум і погрожували в нацфінпослуг скаржитись - то відкотили рішення . пояснення надавались- два претенденти ,йдуть суди , поки не встановлений кінцево власник портфелю ніхто при здоровому глузді і памяті нікому не платить ..)
з такою аргументацією погодились ...в цей раз видно не особливо хочуть знову піднімати шум і тягнути негатив на себе - чудо розуміють що відбувається...


Так справа в тому, що я той кредит погасив ще в Михайлику і, по ідеї, вже нікому нічого не винен.
alexreigner
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:27

alexreigner а ви того Михайлика питали ) ..вони там такі художники - пільголвий період , вибачаюсь, нахально похєрили , так що можливо домалювали вам там щось )..перевіряйте
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  #<1 ... 7519752075217522
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