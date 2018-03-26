Не вірте Комсі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:09
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:11
alexreigner це майже 100% причина )...просто в перший раз вони наїхали по повній. а як клієнти підняли шум і погрожували в нацфінпослуг скаржитись - то відкотили рішення . пояснення надавались- два претенденти ,йдуть суди , поки не встановлений кінцево власник портфелю ніхто при здоровому глузді і памяті нікому не платить ..)
з такою аргументацією погодились ...в цей раз видно не особливо хочуть знову піднімати шум і тягнути негатив на себе - чудо розуміють що відбувається...
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:15
Так справа в тому, що я той кредит погасив ще в Михайлику і, по ідеї, вже нікому нічого не винен.
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:27
alexreigner а ви того Михайлика питали ) ..вони там такі художники - пільголвий період , вибачаюсь, нахально похєрили , так що можливо домалювали вам там щось )..перевіряйте
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:36
Із основних можна виділити:
— перестала надходити зарплата чи з'явилися соціальні виплати;
— наявність депозиту в банку;
— значно менший оборот оплат за допомогою карти;
— негативні записи у кредитній історії.
Є можливість через SMS-банкінґ спробувати збільшити ліміт для оплати ОЧ.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:31
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:57
а в яких дають інфініті за 1 грн?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 14:03
Re: Приватбанк
Та всі дають, аби мінімум лям гривен квівалент заніс...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:42
Re: Приватбанк
Привет в своем репертуаре. Принял на почту письмо с предложением скидки 30% на кино в виде промокода. Перехожу по ссылке, вводу имя, номер телефона, адрес почты, оплачиваю с карты привета. После оплаты, в течении получаса на почту, ни в смс, ни в приват 24, ничего не приходит. Звоню в поддержку, говорят промо код, это id операции оплаты в выписке, в приват 24 его видно. ОК, иду на кассу, заказываю билеты, говорю этот код, и конечно этот код не подходит. Билеты куплены по полной стоимости, 320гр за два билета, приват схомячил 15гр. Ну не С...? В поддержке сидят люди которые говорят заведомо неправильную информацию.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:49
Re: Приватбанк
Может кто знает? Как побороть корезоид, не дает открыть интернет карту? Уже четвертый день. Куки чистил, с другого браузера заходил, с приложения пробовал, с другого IP тоже. " Согласно решения банка открытие интернет карты отклонено"
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