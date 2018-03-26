если много карт в этом месяце открывали и закрывали, то наверное никак, только получить(обменять) до 2-х универсалок и 5 КДВ через отделение...
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:18
Re: Приватбанк
если много карт в этом месяце открывали и закрывали, то наверное никак, только получить(обменять) до 2-х универсалок и 5 КДВ через отделение...
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:26
Re: Приватбанк
Скарбничку не прикрили?. годину вже висить без округлення
СМС пийшло з округленням
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:37
свиня ночью кормится
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:40
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:43
без разницы,свиня не знает сколько единиц еще до конца суток Вами возможно будет потрачено,чтоб округлить ту десятку.Округление (корм свини) считают в 0:00 часов.Зачисляют ночью-утром
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:44
Возможно открыть вообще не более 30 карт. Есть ещё и такой лимит. )
Другими словами я могу иметь не более 2 карточных счетов "Универсальная" и 5 счетов КдВ в одной валюте. Верно?
У меня есть 2 карты: "Универсальная" и "Универсальная GOLD". Обе в грн. Третью в грн система открыть не даёт, только в валюте.
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:49
wolt450 хотя Вы про "сдачу" от трат...
я ж свиню по остатку откармливаю
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:56
2,5 год округлилося
Востаннє редагувалось wolt450 в Пон 26 бер, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:00
про кількість КДВ
###5 счетов КдВ в одной валюте. Верно?###
5 КДВ всього по всім валютам. Ніде не прописано (не знайшли ні в відділенні, ні на гарячці). Інформація тільки зі слів співробітників банку.
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:03
про кількість інтернет-карток
Інтернет-картки - кількість обмежена трьома в кожній валюті.
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