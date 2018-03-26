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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7521752275237524>
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:18

Re: Приватбанк

  lel написав:Может кто знает? Как побороть корезоид, не дает открыть интернет карту? Уже четвертый день. Куки чистил, с другого браузера заходил, с приложения пробовал, с другого IP тоже. " Согласно решения банка открытие интернет карты отклонено"

если много карт в этом месяце открывали и закрывали, то наверное никак, только получить(обменять) до 2-х универсалок и 5 КДВ через отделение...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:26

Re: Приватбанк

Скарбничку не прикрили?. годину вже висить без округлення
СМС пийшло з округленням
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:37

  wolt450 написав:Скарбничку не прикрили?. годину вже висить без округлення
СМС пийшло з округленням

свиня ночью кормится
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:40

  Мизантрóп написав:
  wolt450 написав:Скарбничку не прикрили?. годину вже висить без округлення
СМС пийшло з округленням

свиня ночью кормится


йдеться про десятку
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:43

  wolt450 написав:
  Мизантрóп написав:
  wolt450 написав:Скарбничку не прикрили?. годину вже висить без округлення
СМС пийшло з округленням

свиня ночью кормится


йдеться про десятку

без разницы,свиня не знает сколько единиц еще до конца суток Вами возможно будет потрачено,чтоб округлить ту десятку.Округление (корм свини) считают в 0:00 часов.Зачисляют ночью-утром
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:44

  lel написав:...не дает открыть интернет карту? Уже четвертый день.
Возможно открыть вообще не более 30 карт. Есть ещё и такой лимит. )

  velvet написав:...только получить(обменять) до 2-х универсалок и 5 КДВ через отделение...
Другими словами я могу иметь не более 2 карточных счетов "Универсальная" и 5 счетов КдВ в одной валюте. Верно?

У меня есть 2 карты: "Универсальная" и "Универсальная GOLD". Обе в грн. Третью в грн система открыть не даёт, только в валюте.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:49

wolt450 хотя Вы про "сдачу" от трат...
я ж свиню по остатку откармливаю
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:56

  Мизантрóп написав:wolt450 хотя Вы про "сдачу" от трат...
я ж свиню по остатку откармливаю

2,5 год округлилося
Востаннє редагувалось wolt450 в Пон 26 бер, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:00

про кількість КДВ

###5 счетов КдВ в одной валюте. Верно?###

5 КДВ всього по всім валютам. Ніде не прописано (не знайшли ні в відділенні, ні на гарячці). Інформація тільки зі слів співробітників банку.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:03

про кількість інтернет-карток

Інтернет-картки - кількість обмежена трьома в кожній валюті.
alibob
 
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