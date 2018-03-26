|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:09
MASolomko написав:
У меня есть 2 карты: "Универсальная" и "Универсальная GOLD". Обе в грн. Третью в грн система открыть не даёт, только в валюте.
дает
1. Универсальная с кред лимитом
2. Мастер (патриотик кард) с кредит лимитом
3. Виза подарочная с тризубом - без кредитного лимита
все рабочие
Если не дает открыть - нужно топать в отделение, там спец обученный человек на ПК посмотрит и подаст через чат заявки на закрытие неактивных карт. Появится место для открытия новых карт.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
-
bosson513
-
-
- Повідомлень: 2153
- З нами з: 08.01.15
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:33
velvet написав: lel написав:
Может кто знает? Как побороть корезоид, не дает открыть интернет карту? Уже четвертый день. Куки чистил, с другого браузера заходил, с приложения пробовал, с другого IP тоже. " Согласно решения банка открытие интернет карты отклонено"
если много карт в этом месяце открывали и закрывали, то наверное никак, только получить(обменять) до 2-х универсалок и 5 КДВ через отделение...
після 2016р можна відкрити десять карт всього. і закрити.
Одинадцята вже не відкриється взагалі ніколи. так каже гарячка
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:37
MASolomko написав: lel написав:
...не дает открыть интернет карту? Уже четвертый день.
Возможно открыть вообще не более 30 карт. Есть ещё и такой лимит. )
velvet написав:
...только получить(обменять) до 2-х универсалок и 5 КДВ через отделение...
Другими словами я могу иметь не более 2 карточных счетов "Универсальная" и 5 счетов КдВ в одной валюте. Верно?
У меня есть 2 карты: "Универсальная" и "Универсальная GOLD". Обе в грн. Третью в грн система открыть не даёт, только в валюте.
є ще ліміт не більше 10 пластикових карток в місяць
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 06:21
bosson513 написав:
1. Универсальная с кред лимитом
2. Мастер (патриотик кард) с кредит лимитом
Система не даёт изменить кредитный лимит по второй "Универсальная". Как это у Вас получилось?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 08:07
MASolomko написав: bosson513 написав:
1. Универсальная с кред лимитом
2. Мастер (патриотик кард) с кредит лимитом
Система не даёт изменить кредитный лимит по второй "Универсальная". Как это у Вас получилось?
Эти две карты привязаны к одному счёту.
panatar.com
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2636
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:28
unlock, это не то.
У Вас один карточный счёт, которому подвязаны две банковские карты. В этом случае можно иметь одну карту мгновенного выпуске и несколько платных.
У меня Уни и УниGOLD привязаны к разным счетам в гривне. Заказ ещё одной Уни или УниGOLD в гривне самостоятельно не доступен.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:58
MASolomko написав:
У меня Уни и УниGOLD привязаны к разным счетам в гривне. Заказ ещё одной Уни или УниGOLD в гривне самостоятельно не доступен.
В этом случае открыть еще одну карту Уни с отдельным счетом невозможно ни самостоятельно, ни в отделение. Можно только подвязать допки к этим двум картам и все. По правилам Привата можно иметь только два карт-счета Уни,один из них - с кредитным лимитом.
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 703
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:50
Наверное,у меня перелимит:)))
Посмотрела около 40 штучек,на всякий случай-хай буде:)
-
Жерминаль
-
-
- Повідомлень: 1800
- З нами з: 14.10.12
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:17
alibob написав:
Інтернет-картки - кількість обмежена трьома в кожній валюті.
По 4-м аккам открывал по 11
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3086
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:19
а сильпо страдает. аж жалко его
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1665
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|