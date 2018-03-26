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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:09

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:У меня есть 2 карты: "Универсальная" и "Универсальная GOLD". Обе в грн. Третью в грн система открыть не даёт, только в валюте.


дает

1. Универсальная с кред лимитом
2. Мастер (патриотик кард) с кредит лимитом
3. Виза подарочная с тризубом - без кредитного лимита

все рабочие

Если не дает открыть - нужно топать в отделение, там спец обученный человек на ПК посмотрит и подаст через чат заявки на закрытие неактивных карт. Появится место для открытия новых карт.
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bosson513
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:33

  velvet написав:
  lel написав:Может кто знает? Как побороть корезоид, не дает открыть интернет карту? Уже четвертый день. Куки чистил, с другого браузера заходил, с приложения пробовал, с другого IP тоже. " Согласно решения банка открытие интернет карты отклонено"

если много карт в этом месяце открывали и закрывали, то наверное никак, только получить(обменять) до 2-х универсалок и 5 КДВ через отделение...


після 2016р можна відкрити десять карт всього. і закрити.
Одинадцята вже не відкриється взагалі ніколи. так каже гарячка
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:37

  MASolomko написав:
  lel написав:...не дает открыть интернет карту? Уже четвертый день.
Возможно открыть вообще не более 30 карт. Есть ещё и такой лимит. )

  velvet написав:...только получить(обменять) до 2-х универсалок и 5 КДВ через отделение...
Другими словами я могу иметь не более 2 карточных счетов "Универсальная" и 5 счетов КдВ в одной валюте. Верно?

У меня есть 2 карты: "Универсальная" и "Универсальная GOLD". Обе в грн. Третью в грн система открыть не даёт, только в валюте.


є ще ліміт не більше 10 пластикових карток в місяць
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 06:21

  bosson513 написав: 1. Универсальная с кред лимитом
2. Мастер (патриотик кард) с кредит лимитом
Система не даёт изменить кредитный лимит по второй "Универсальная". Как это у Вас получилось?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:07

  MASolomko написав:
  bosson513 написав: 1. Универсальная с кред лимитом
2. Мастер (патриотик кард) с кредит лимитом
Система не даёт изменить кредитный лимит по второй "Универсальная". Как это у Вас получилось?

Эти две карты привязаны к одному счёту.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:28

Re: Приватбанк

unlock, это не то.

У Вас один карточный счёт, которому подвязаны две банковские карты. В этом случае можно иметь одну карту мгновенного выпуске и несколько платных.

У меня Уни и УниGOLD привязаны к разным счетам в гривне. Заказ ещё одной Уни или УниGOLD в гривне самостоятельно не доступен.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:58

  MASolomko написав:У меня Уни и УниGOLD привязаны к разным счетам в гривне. Заказ ещё одной Уни или УниGOLD в гривне самостоятельно не доступен.

В этом случае открыть еще одну карту Уни с отдельным счетом невозможно ни самостоятельно, ни в отделение. Можно только подвязать допки к этим двум картам и все. По правилам Привата можно иметь только два карт-счета Уни,один из них - с кредитным лимитом.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:50

Наверное,у меня перелимит:)))
Посмотрела около 40 штучек,на всякий случай-хай буде:)
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:17

  alibob написав:Інтернет-картки - кількість обмежена трьома в кожній валюті.

По 4-м аккам открывал по 11
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:19

а сильпо страдает. аж жалко его :)
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