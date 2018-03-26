бельгийцы оплатят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:27
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:32
Re: Приватбанк
Закрыл уже почти все интернет карты- все равно не дает открыть новые. Пришлось менять в отделении все Визы на МС и перевыпускать. Еле еле десяток (по 2 аккам) нашкрябал.
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