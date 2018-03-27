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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7522752375247525
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:27

  v57 написав:а сильпо страдает. аж жалко его :)

бельгийцы оплатят
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:38

  guntherhouse777 написав:
  alibob написав:Інтернет-картки - кількість обмежена трьома в кожній валюті.

По 4-м аккам открывал по 11
Сегодня тоже дало открыть только 3
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:08

  wolt450 написав:після 2016р можна відкрити десять карт всього. і закрити.
Одинадцята вже не відкриється взагалі ніколи. так каже гарячка


Это 4 пункт.
1-й звучит примерно так,
если мы Вам не доверяем, то идите в попу

Так что открыть карту при соблюдении всех условий, но несоответствующим 1000 параметрам козероида, не представляется возможным.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 7522752375247525
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