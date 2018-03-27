бельгийцы оплатят
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:27
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:38
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:08
Это 4 пункт.
1-й звучит примерно так,
Так что открыть карту при соблюдении всех условий, но несоответствующим 1000 параметрам козероида, не представляется возможным.
Кто не пьёт, тот не рискует.
реклама
|