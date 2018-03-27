бельгийцы оплатят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:27
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:38
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:08
Это 4 пункт.
1-й звучит примерно так,
Так что открыть карту при соблюдении всех условий, но несоответствующим 1000 параметрам козероида, не представляется возможным.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:40
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Привата не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:47
Re: Приватбанк
Це у відділення треба йти і там питати, хочуть обоснуй бабла і що сплачені податки, сама декларація не підійшла, треба довідку з податкової, що з цих доходів податки сплачені
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:51
Re: Приватбанк
По акції кешбек 10% на потяг перші виплати були чистими, тепер вже з урахуванням податків - 19.5%. Прокинулися на третій тиждень акції))
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