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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:27
v57 написав:
а сильпо страдает. аж жалко его
бельгийцы оплатят
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 27 бер, 2018 22:38
guntherhouse777 написав: alibob написав:
Інтернет-картки - кількість обмежена трьома в кожній валюті.
По 4-м аккам открывал по 11
Сегодня тоже дало открыть только 3
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Додано: Вів 27 бер, 2018 23:08
wolt450 написав:
після 2016р можна відкрити десять карт всього. і закрити.
Одинадцята вже не відкриється взагалі ніколи. так каже гарячка
Это 4 пункт.
1-й звучит примерно так,
если мы Вам не доверяем, то идите в попу
Так что открыть карту при соблюдении всех условий, но несоответствующим 1000 параметрам козероида, не представляется возможным.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:47
[quote="4333939:Molchyn"
Це у відділення треба йти і там питати, хочуть обоснуй бабла і що сплачені податки, сама декларація не підійшла, треба довідку з податкової, що з цих доходів податки сплачені
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:51
По акції кешбек 10% на потяг перші виплати були чистими, тепер вже з урахуванням податків - 19.5%. Прокинулися на третій тиждень акції))
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stryzhko
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:15
Друзья,
Подскажите , что за прикол.
Имеется ФОП 3 группы единщик.
Раньше выставляла счет , мне приходила оплата. Я снимала по 0.75% кеш, проводила операции закупки, доход переводила в $ , часть оставляла наличкой.
Теперь прихожу в отделение и мне заявляют, что переводите на личную карту и снимайте по 0.5.
так теперь я не совсем понимаю - если личная карта, я обязана декларировать личный доход и платить налог?
Да, говорят , что постанова 148 от 29.12.17
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esav
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:11
esav написав:Друзья,
Подскажите , что за прикол.
Имеется ФОП 3 группы единщик.
Раньше выставляла счет , мне приходила оплата. Я снимала по 0.75% кеш, проводила операции закупки, доход переводила в $ , часть оставляла наличкой.
Теперь прихожу в отделение и мне заявляют, что переводите на личную карту и снимайте по 0.5.
так теперь я не совсем понимаю - если личная карта, я обязана декларировать личный доход и платить налог?
Да, говорят , что постанова 148 от 29.12.17
За 3 грн перевожу (счет фоп в другом банке). Ничего декларировать не надо, свои деньги с одного счета в друной положили. По фопу декларацию подаем.
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Інкогніто
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:23
Інкогніто написав:
esav написав:Друзья,
Подскажите , что за прикол.
Имеется ФОП 3 группы единщик.
Раньше выставляла счет , мне приходила оплата. Я снимала по 0.75% кеш, проводила операции закупки, доход переводила в $ , часть оставляла наличкой.
Теперь прихожу в отделение и мне заявляют, что переводите на личную карту и снимайте по 0.5.
так теперь я не совсем понимаю - если личная карта, я обязана декларировать личный доход и платить налог?
Да, говорят , что постанова 148 от 29.12.17
За 3 грн перевожу (счет фоп в другом банке). Ничего декларировать не надо, свои деньги с одного счета в друной положили. По фопу декларацию подаем.
ничего не поняла
у вас счет в другом банке?
переводите на карту личную ?
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esav
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:03
esav написав: Інкогніто написав:
esav написав:Друзья,
Подскажите , что за прикол.
Имеется ФОП 3 группы единщик.
Раньше выставляла счет , мне приходила оплата. Я снимала по 0.75% кеш, проводила операции закупки, доход переводила в $ , часть оставляла наличкой.
Теперь прихожу в отделение и мне заявляют, что переводите на личную карту и снимайте по 0.5.
так теперь я не совсем понимаю - если личная карта, я обязана декларировать личный доход и платить налог?
Да, говорят , что постанова 148 от 29.12.17
За 3 грн перевожу (счет фоп в другом банке). Ничего декларировать не надо, свои деньги с одного счета в друной положили. По фопу декларацию подаем.
ничего не поняла
у вас счет в другом банке?
переводите на карту личную ?
С официального счетат фоп перевожу деньги на личные счёта как физлица. В том же банке или другом.
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Інкогніто
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