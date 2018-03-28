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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7523752475257526
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07

Re: Приватбанк

На практике, перевыпуск Уни по инициативе клиента, как писано в тарифах бесплатно?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:11

ruvex Да. В этом месяце поменял 5 шт. 3 в грн и 2 в валюте. Сроки окончания были разные, от 05.18 до 01.20.
lel
 
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