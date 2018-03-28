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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7523752475257526
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07

Re: Приватбанк

На практике, перевыпуск Уни по инициативе клиента, как писано в тарифах бесплатно?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:11

ruvex Да. В этом месяце поменял 5 шт. 3 в грн и 2 в валюте. Сроки окончания были разные, от 05.18 до 01.20.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 04:28

  lel написав:ruvex Да. В этом месяце поменял 5 шт. 3 в грн и 2 в валюте. Сроки окончания были разные, от 05.18 до 01.20.

А кдв?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 06:07

  esav написав:Друзья,

Подскажите , что за прикол.
Имеется ФОП 3 группы единщик.

Раньше выставляла счет , мне приходила оплата. Я снимала по 0.75% кеш, проводила операции закупки, доход переводила в $ , часть оставляла наличкой.

Теперь прихожу в отделение и мне заявляют, что переводите на личную карту и снимайте по 0.5.

так теперь я не совсем понимаю - если личная карта, я обязана декларировать личный доход и платить налог?

Да, говорят , что постанова 148 от 29.12.17

Ну посоветовали вам лайфхак, скажите спасибо и пользуйтесь экономьте (правда при переводе в другой банк, если в привате то в сумме все равно вроде 0.75% будет). Постанова никакие изменения в налоговое законодательство не вносит. При желании можете продолжать снимать с карты ключ к счету за 0.75%)
vanok
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 06:47

  esav написав:так так и было до вчерашнего дня.
а потом сказали, что нужно открывать еще одну карту для снятия налички, как физ лицо :I

и якобы нужно декларировать потом

Вас тупо обманули.
Во первых снятие с личной карты 1%, а не 0,5%.
Во вторых при переводе на свою карту, никаких деклараций подавать не нужно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 7523752475257526
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