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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07
На практике, перевыпуск Уни по инициативе клиента, как писано в тарифах бесплатно?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:11
ruvex Да. В этом месяце поменял 5 шт. 3 в грн и 2 в валюте. Сроки окончания были разные, от 05.18 до 01.20.
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lel
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Додано: Чет 29 бер, 2018 04:28
lel написав:ruvex
Да. В этом месяце поменял 5 шт. 3 в грн и 2 в валюте. Сроки окончания были разные, от 05.18 до 01.20.
А кдв?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 29 бер, 2018 06:07
esav написав:
Друзья,
Подскажите , что за прикол.
Имеется ФОП 3 группы единщик.
Раньше выставляла счет , мне приходила оплата. Я снимала по 0.75% кеш, проводила операции закупки, доход переводила в $ , часть оставляла наличкой.
Теперь прихожу в отделение и мне заявляют, что переводите на личную карту и снимайте по 0.5.
так теперь я не совсем понимаю - если личная карта, я обязана декларировать личный доход и платить налог?
Да, говорят , что постанова 148 от 29.12.17
Ну посоветовали вам лайфхак, скажите спасибо и пользуйтесь экономьте (правда при переводе в другой банк, если в привате то в сумме все равно вроде 0.75% будет). Постанова никакие изменения в налоговое законодательство не вносит. При желании можете продолжать снимать с карты ключ к счету за 0.75%)
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vanok
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Додано: Чет 29 бер, 2018 06:47
esav написав:
так так и было до вчерашнего дня.
а потом сказали, что нужно открывать еще одну карту для снятия налички, как физ лицо :I
и якобы нужно декларировать потом
Вас тупо обманули.
Во первых снятие с личной карты 1%, а не 0,5%.
Во вторых при переводе на свою карту, никаких деклараций подавать не нужно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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