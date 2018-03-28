Додано: Чет 29 бер, 2018 09:24

esav написав: Фантом



Спасибо за ответ.

А в чем разница между картой "ключ до рахунку" и личной картой?

1% - я так понимаю это если прийти снять. Если заказывать заранее то 0.75%



И сказали, что если больше (уже точно не помню но 20 тысяч вроде ) и я снимаю с карты "ключ до рахунку" нужно приносить счета или подтверждающие документы для чего вам нужна наличка. Глупость какая то Спасибо за ответ.А в чем разница между картой "ключ до рахунку" и личной картой?1% - я так понимаю это если прийти снять. Если заказывать заранее то 0.75%И сказали, что если больше (уже точно не помню но 20 тысяч вроде ) и я снимаю с карты "ключ до рахунку" нужно приносить счета или подтверждающие документы для чего вам нужна наличка. Глупость какая то

Ага, глупость несусветная. Тем более Вы можете, без всяких справок, снимать с банкоматов Привата по 20 тыс. каждые 3 часа.Дополнительная комиссия снимется, только если снять больше 50 тыс в сутки - 0,25%, а если 100 тыс, то 1,25%. Других ограничений по карте нет.По личной карте,возможно имелась ввиду карта Универсальная или карта для выплат, потому что никаких личных карт в линейке Привата нет. Снятие с универсальной карты всегда 1%, с карты для выплат бесплатно, но при переводе с карты ключ на карту для выплат с вас возьмут те же 0,75%. 0,25% с карты ключ и 0,5% за зачисление на карту для выплат. Поэтому снимать наличку проще с карты ключ.По поводу справок, о том зачем Вам нужна наличка, думаю что и тут Вас обманули. Для снятия налички в кассе никаких справок не нужно, там только одно ограничение, если Вы снимаете больше 100 тыс. без предварительного заказа наличных, с Вас удерживается дополнительно 0,25%Зачем Вас дезинформировали? Не знаю, может у них в кассе денег не оказалось. Просто поменяйте отделение или если нет такой возможности, снимайте деньги в банкоматах, им Ваши справки не нужны.