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  #<1 ... 7523752475257526
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07

Re: Приватбанк

На практике, перевыпуск Уни по инициативе клиента, как писано в тарифах бесплатно?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:11

ruvex Да. В этом месяце поменял 5 шт. 3 в грн и 2 в валюте. Сроки окончания были разные, от 05.18 до 01.20.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 04:28

  lel написав:ruvex Да. В этом месяце поменял 5 шт. 3 в грн и 2 в валюте. Сроки окончания были разные, от 05.18 до 01.20.

А кдв?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 06:07

  esav написав:Друзья,

Подскажите , что за прикол.
Имеется ФОП 3 группы единщик.

Раньше выставляла счет , мне приходила оплата. Я снимала по 0.75% кеш, проводила операции закупки, доход переводила в $ , часть оставляла наличкой.

Теперь прихожу в отделение и мне заявляют, что переводите на личную карту и снимайте по 0.5.

так теперь я не совсем понимаю - если личная карта, я обязана декларировать личный доход и платить налог?

Да, говорят , что постанова 148 от 29.12.17

Ну посоветовали вам лайфхак, скажите спасибо и пользуйтесь экономьте (правда при переводе в другой банк, если в привате то в сумме все равно вроде 0.75% будет). Постанова никакие изменения в налоговое законодательство не вносит. При желании можете продолжать снимать с карты ключ к счету за 0.75%)
vanok
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 06:47

  esav написав:так так и было до вчерашнего дня.
а потом сказали, что нужно открывать еще одну карту для снятия налички, как физ лицо :I

и якобы нужно декларировать потом

Вас тупо обманули.
Во первых снятие с личной карты 1%, а не 0,5%.
Во вторых при переводе на свою карту, никаких деклараций подавать не нужно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 06:47

vanok

Спасибо. Растолкуйте, пожалуйста, в чем лайф хак если % за снятия тот-же?
И в другом банке ежемесячный платеж за карту и обслуживание плати?!

В чем сложность и какой оптимальный вариант?

Мне раньше казалось, что деньги пришедшие на мой счет ФОП - это уже мои деньги и я имею право делать с ними , что хочу. Наличность снимать, отправлять куда то и т.п.

Получается , что личные деньги и деньги с моего ФОП - это разные деньги? И если я буду снимать с карты личной то это нужно декларировать? Хотя я и плачу налоги каждый квартал.


И почему приватбанк сделал ограничение 10000 грн. в сутки с карты ключ?
esav
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:47

Фантом

Спасибо за ответ.
А в чем разница между картой "ключ до рахунку" и личной картой?
1% - я так понимаю это если прийти снять. Если заказывать заранее то 0.75%

И сказали, что если больше (уже точно не помню но 20 тысяч вроде ) и я снимаю с карты "ключ до рахунку" нужно приносить счета или подтверждающие документы для чего вам нужна наличка. Глупость какая то :(
esav
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:49

Re: Приватбанк

guntherhouse777 написав:
  lel написав:ruvex Да. В этом месяце поменял 5 шт. 3 в грн и 2 в валюте. Сроки окончания были разные, от 05.18 до 01.20.

А кдв?
Тоже самое. Все бесплатно. Можно выбирать МС или Виза.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:24

  esav написав:Фантом

Спасибо за ответ.
А в чем разница между картой "ключ до рахунку" и личной картой?
1% - я так понимаю это если прийти снять. Если заказывать заранее то 0.75%

И сказали, что если больше (уже точно не помню но 20 тысяч вроде ) и я снимаю с карты "ключ до рахунку" нужно приносить счета или подтверждающие документы для чего вам нужна наличка. Глупость какая то :(


Ага, глупость несусветная. Тем более Вы можете, без всяких справок, снимать с банкоматов Привата по 20 тыс. каждые 3 часа.
Дополнительная комиссия снимется, только если снять больше 50 тыс в сутки - 0,25%, а если 100 тыс, то 1,25%. Других ограничений по карте нет.

По личной карте. Возможно имелась ввиду карта Универсальная или Карта для выплат, потому что никаких Личных карт в линейке Привата нет. Снятие с универсальной карты всегда 1%, с карты для выплат бесплатно, но при переводе с карты ключ на карту для выплат с вас возьмут те же 0,75%. 0,25% с карты ключ и 0,5% за зачисление на карту для выплат. Поэтому снимать наличку проще с карты ключ.
По поводу справок, о том зачем Вам нужна наличка, думаю что и тут Вас обманули. Для снятия налички в кассе никаких справок не нужно, там только одно ограничение, если Вы снимаете больше 100 тыс. без предварительного заказа наличных, с Вас удерживается дополнительно 0,25%
Зачем Вас дезинформировали? Не знаю, может у них в кассе денег не оказалось. Просто поменяйте отделение или если нет такой возможности, снимайте деньги в банкоматах, им Ваши справки не нужны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:24

Опять бреют:

http://dubinsky.pro/node/192
Ratatui
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