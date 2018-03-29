Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:42

stryzhko Нокії 3310 у 2017 р. зробили римейк, а назва статті оригінальна.

Але в зв'язку з такою схемою виникає питання чи не занадто багато покладено на мобільну сімку? Я от на телефон моб. приват24 остерігся ставити.

Не так добре з грошима, як погано без них.