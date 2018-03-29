RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7525752675277528>
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:47

Re: Приватбанк

В Україні з’явилась нова схема шахрайства з кредитками
Аферисти дізнаються номер телефону, до якого прив’язана банківська карта, і звертаються у відділення оператора мобільного зв’язку для отримання дубліката сім-картки.
Дублікат видають, коли людина може назвати номер, на який найчастіше телефонує абонент. Наприклад, це може бути номер матері, чоловіка, дружини. А також, суму останнього поповнення, як правило, аферисти самі ж поповнюють рахунок напередодні на 5-10 гривень, інформує Економічні відомості, новини.
Після цього сім-картку в телефоні власника блокують, а у них – активують. Потім вони роблять запит у Приватбанк на пароль від “Приват24”, підвищують кредитні ліміти і знімають усі приватні та кредитні кошти. Від нової афери постраждала черкаська родина Олександра Фількова. За його словами, шахраї ошукали їх на 38 500 гривень. Постраждалі вже звернулись до правоохоронних органів.
На сьогодні нам відомо понад 20 випадків за останній час, і люди продовжують звертатися. Їх заганяють у борги з відсотками, а гроші крадуть кредитні, – розповів Олександр Фільков.
Читать полностью на http://eizvestia.com/uk/news_society-uk ... kreditkami
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:55

Re: Приватбанк

Ой+ написав:
В Україні з’явилась нова схема шахрайства з кредитками

Така нова як і Nokia 3310
stryzhko
 
Повідомлень: 330
З нами з: 04.10.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:42

stryzhko Нокії 3310 у 2017 р. зробили римейк, а назва статті оригінальна.
Але в зв'язку з такою схемою виникає питання чи не занадто багато покладено на мобільну сімку? Я от на телефон моб. приват24 остерігся ставити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:29

Ой+
Контрактное обслуживание мобильной связи вам в помощь)
motosmile
 
Повідомлень: 456
З нами з: 14.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:36

motosmile Як поможе контракт, якщо, наприклад недавно у моєї дружини вкрали сумку з мобільником і гаманцем з картками? Якби був на телефоні п24, то всі козирі для вигрібання грошей. Звичайно, можна напаролити кожен чих на телефоні, але це самому собі ускладнює життя.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:21

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Як поможе контракт
Не один год пользуюсь контрактом! Мало того,что скидки,так и в случае чего,номер легко блокируется и новую симку с моим номером левому человеку не дадут!
bub-har
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 13.07.16
Подякував: 275 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:47

  bub-har написав:
  Ой+ написав:Як поможе контракт
Не один год пользуюсь контрактом! Мало того,что скидки,так и в случае чего,номер легко блокируется и новую симку с моим номером левому человеку не дадут!

У Вас, скорее всего, такая большая абонплата, что тут никакие скидки не помогут покрыть то, сколько Вы переплатите за контракт. :)
Andrew75
 
Повідомлень: 700
З нами з: 30.09.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:03

  Andrew75 написав:
  bub-har написав:
  Ой+ написав:Як поможе контракт
Не один год пользуюсь контрактом! Мало того,что скидки,так и в случае чего,номер легко блокируется и новую симку с моим номером левому человеку не дадут!

У Вас, скорее всего, такая большая абонплата, что тут никакие скидки не помогут. :)

Абонплата 15грн. Недавно за подписание доп. соглашения на год дали еще скидку 40% на год.
lel
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 10.12.13
Подякував: 803 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:08

Re: Приватбанк

  lel написав:Абонплата 15грн. Недавно за подписание доп. соглашения на год дали еще скидку 40% на год.

А какой это оператор и какой тариф?
Andrew75
 
Повідомлень: 700
З нами з: 30.09.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:10

Re: Приватбанк

https://red-forum.com/showthread.php?t=18695&page=317
Форум "свинорылов" по мобильной связи.
lel
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 10.12.13
Подякував: 803 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7525752675277528>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, lel, riwalir і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9789)
30.03.2018 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.