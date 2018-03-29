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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7525752675277528
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:14

Re: Приватбанк

Контракт це абонка, абонка це зло... Якщо сам платиш, а не хтось ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:41

  chipmunk написав:Контракт це абонка, абонка це зло... Якщо сам платиш, а не хтось ;)

Итертелеком абонка всего 25грн. в месяц,но в них 3600 сек посекундно! на мобилы идут плюсом к прямому номеру,внутри и на город анлим.GSM номера пополняю раз в год и то,чтоб работали ибо звонить с CDMA хватает.По моим имениям (40 и 70 км столичной области) 3Ж от Интертелеком был лучшим,новые 4Ж от GSM еще не проверял.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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