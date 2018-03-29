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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:14
Re: Приватбанк
Контракт це абонка, абонка це зло... Якщо сам платиш, а не хтось
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:41
Итертелеком абонка всего 25грн. в месяц,но в них 3600 сек посекундно! на мобилы идут плюсом к прямому номеру,внутри и на город анлим.GSM номера пополняю раз в год и то,чтоб работали ибо звонить с CDMA хватает.По моим имениям (40 и 70 км столичной области) 3Ж от Интертелеком был лучшим,новые 4Ж от GSM еще не проверял.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:54
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У Вас, скорее всего, такая большая абонплата, что тут никакие скидки не помогут. [/quote]
Абонплата 15грн. Недавно за подписание доп. соглашения на год дали еще скидку 40% на год.[/quote] Заплатил на год 700 грн за пакет + оформил доп.соглашение на1,5 года -дали скидку 50 грн в месяц
Мне очень важен мой номер телефона и самое главное,что вслучае чего номер всегда остаётся моим и никто кроме меня не сможет получить новувю симку с моим номером!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:56
Re: Приватбанк
Так я про випадок коли телефон з встановленим п24 попадає в чужі руки.
Так тепер припейд по суті не відрізняється від абонки, хіба користуватися суто "передзвони мені", ну то вже зовсім по свинячому
До речі зараз певно оператори начіпають у всі пакети плату за 4 ж, зовсім забувши якийсь там закон, що зобов'язував до посекундної тарифікації.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:30
Так я про випадок коли телефон з встановленим п24 попадає в чужі руки.
Не знаю как у предоплатников,но у контрактников сразу блокируешь симку и получаешь новую с тем же номером!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:03
Вам вживляють якийсь чіп, який дозволяє прямо на місці заблокувати карту на вкраденому/загубленому телефоні поки злодій підходить до банкомату на зупинці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:24
Re: Приватбанк
Даже если гипотетически представить,что я потерял телефон и карту и точно без пароля,то думаю злоумышленнику очень тяжело будет быстро снять деньги! А я тем самым позвоню с другого номера оператору,пройду индетификацию и заблокирую симку!И сразу же позвоню в банк и заблокирую карту(Кстати терял один раз именную карту без пароля,заблокировал её и через некоторое время проходя по алеи возле своего дома,увидел объявление на дереве,что потерялась карта такого-то такого и просьба позвонить по тел)!Звонить не стал,т.к уже сделал новую!
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