Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:58

Andrew75 написав: Получается, Вы заплатили за пакет 700 грн. и ещё 15 грн. абонплата или она уже входит в те 700 грн? В этот пакет включены какие-то бесплатные минуты на других операторов и какой-то объём интернета? Получается, Вы заплатили за пакет 700 грн. и ещё 15 грн. абонплата или она уже входит в те 700 грн? В этот пакет включены какие-то бесплатные минуты на других операторов и какой-то объём интернета?

В августе мой старый тариф перевели на новый 70 грн в мес,но если оплатить год без абонплаты,то на год 700 грн и в него входит безлимит внутри сети и 30 мин.на других операторов и 1GB интернета+ бонусы! А осенью была акция при заключении доп.соглашения на 1,5 года-получаешь скидку 50 грн в мес.Теперь у меня пакет оплачен до августа этого года,а на всё,что сверх пакета даётся скидка 50 грн! Т.е у меня в августе заканчивается год без абонплат и я должен буду платить 70 грн в мес,но с учётом скидки 50грн-у меня получится 20 грн в мес до июня 2019г! Но опять же мне очень важен мой номер и я буду его оплачивать в любом дейтсвующем тарифе!