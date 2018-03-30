що це таке - стаж номера
10 років?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:40
Re: Приватбанк
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:58
Re: Приватбанк
У меня обычный препейд Киевстара. В фирменном салоне бесплатно привязали номер к паспорту. Недавно бесплатно менял симку - потребовали паспорт.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:12
Інкогніто
Очень правильное решение.
Я тоже так сделал несколько лет назад.
Как вариант для защиты симки от копирования мошенниками можно на сайте Мой Киевстар бесплатно включить настройку: Услуги -> Дополнительные услуги -> Блокировка удалённой замены SIM.
Что-то сплошной оффтоп в ветке - значит с банком все ОК
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