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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7526752775287529
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:40

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:и то при наличии стажа номера...


що це таке - стаж номера
10 років?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:58

Re: Приватбанк

У меня обычный препейд Киевстара. В фирменном салоне бесплатно привязали номер к паспорту. Недавно бесплатно менял симку - потребовали паспорт.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:12

Інкогніто
Очень правильное решение.
Я тоже так сделал несколько лет назад.
Как вариант для защиты симки от копирования мошенниками можно на сайте Мой Киевстар бесплатно включить настройку: Услуги -> Дополнительные услуги -> Блокировка удалённой замены SIM.
Что-то сплошной оффтоп в ветке - значит с банком все ОК ;-)
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:50

А я провел домашний интернет от Киевстар и теперь плачу 145 грн/месяц.
Безлимитный интернет 3ж на 2х устройствах (надеюсь когда включат 4ж тоже будет безлимитный)
300 минут/смс на других операторов.
И 100 мб домашнего интернета.

Я считаю зашибись тарифчик.
WachtAmRhein
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  #<1 ... 7526752775287529
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