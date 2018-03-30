що це таке - стаж номера
10 років?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:40
Re: Приватбанк
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:58
Re: Приватбанк
У меня обычный препейд Киевстара. В фирменном салоне бесплатно привязали номер к паспорту. Недавно бесплатно менял симку - потребовали паспорт.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:12
Інкогніто
Очень правильное решение.
Я тоже так сделал несколько лет назад.
Как вариант для защиты симки от копирования мошенниками можно на сайте Мой Киевстар бесплатно включить настройку: Услуги -> Дополнительные услуги -> Блокировка удалённой замены SIM.
Что-то сплошной оффтоп в ветке - значит с банком все ОК
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:50
А я провел домашний интернет от Киевстар и теперь плачу 145 грн/месяц.
Безлимитный интернет 3ж на 2х устройствах (надеюсь когда включат 4ж тоже будет безлимитный)
300 минут/смс на других операторов.
И 100 мб домашнего интернета.
Я считаю зашибись тарифчик.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:01
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:23
Ну да, это припейд, на счёт контракта не узнавал, но как выше писали можно в настройках отключить возможность замены сим-карты.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:29
Re: Приватбанк
Прикол! Сегодня мама опять пошла в сильпо,где в первый раз не приняли первые сертификаты от бильше, дал новые и они опять не прошли,но на этот раз она взяла с собой листик с разъянением как правильно проводить эти сертификаты и о чудо,сертификаты прошли!
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:43
Теперь сільпо має виплатити бонус вашій матері за інструктаж касирок!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:48
Re: Приватбанк
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