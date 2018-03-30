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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 16:06
novichok кассирки тупят и боятся яда))
viewtopic.php?p=4327208#p4327208
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 31 бер, 2018 16:13
Мои сертификаты полученные в период сбоя 8-12 марта, а распечатанные 14.03. наконец то прошли. Было 5 попыток. Другие даты проходили. Звонил в "бильше" несколько раз, последний раз сказали, что перезагрузили сертификаты в кабинетах. Третий раз распечатал- и о чудо, все прошли. Таки могут исправить свои баги
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