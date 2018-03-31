viewtopic.php?p=4327208#p4327208
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 16:06
novichok кассирки тупят и боятся яда))
viewtopic.php?p=4327208#p4327208
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 31 бер, 2018 16:13
Мои сертификаты полученные в период сбоя 8-12 марта, а распечатанные 14.03. наконец то прошли. Было 5 попыток. Другие даты проходили. Звонил в "бильше" несколько раз, последний раз сказали, что перезагрузили сертификаты в кабинетах. Третий раз распечатал- и о чудо, все прошли. Таки могут исправить свои баги
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:41
Всем привет!
Скажите, а округление в "Копилку" сегодня у всех нормально сработало?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:51
Да
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:00
И с кредитки тоже?
Странно, у меня не сработало ни с кредитки, ни с "Уни", где собственные средства (без кредитного лимита).
А у Вас стояло "до 10" или "до 100"?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:05
Re: Приватбанк
На кассе дать бумажку,или сказать чтобы ввели сл. комбинацию: CTRL-F9,не закрывая чек-пробить сертификаты как подарочные,потом F12 ENTER (в сильпо,где в первый раз не прошло,получилось)! Хотя тот же кассир,у которого не получилось в первый раз,скахзада-"Женщина вы уже были в прошлый раз и ничего не получилось"-моя мама дала листик,кассир прочитала,провела комбинацию и всё получилось! Сказала спасибо,буду знать,а то не у кого не проходили данные сертификаты! Желаю удачи!
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:12
Re: Приватбанк
Мне тоже обещали перегрузить,но оказывается были бока со стороны кассира и всё успешно отоварено! Ждёмс следуюшей акции от бельгийцев и желательно пощедрее,а то много гемора с этими тридцатками-надо чтобы сертификаты были на суммы побольше и люди бы приносили поменьше пачку сертификатов
Востаннє редагувалось bub-har в Суб 31 бер, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:14
шо у вас за дикое такое сильпо такое ? обычные серты, которые уже сто лет как используются в сильпо пробиваются точно таким же способом - никаких отличий между применением обычного подарочного и электронного - нет. Эту комбинацию и так знает каждый кассир. Да кто не вижел эдектронны серты могут надуть губки и вытаращить глазки - но что жать на клаве они и так должны знать )
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:21
Re: Приватбанк
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:25
Есть ещё родные купоны от "Сильпо" и банка "Восток". Они проводятся как-то по-другому. Соответственно, не "пробивается" ничего у тех кассиров, которые пытаются эти сертификаты как купоны проводить. К тому же там нужно соблюдать определенную очередность, если нужно провести одновременно и сертификаты, и купоны.
Но на смене обычно есть один-два кассира, которые знают все тонкости, и если кто не знает, то у них бегают спрашивают. А чтобы заявили "не пробивается, идите лесом" - у меня никогда не было.
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