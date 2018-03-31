Да,они путают и там есть отличие подарочные и бонусные!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:30
Re: Приватбанк
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:32
bub-har
то совсем другое .. сертификатами можно оплачивать всё, в т.ч. алкоголь и табак, а бонусами от Востока нельзя.
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