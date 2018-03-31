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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7528752975307531
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:30

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:не "пробивается" ничего у тех кассиров, которые пытаются эти сертификаты как купоны проводить. К тому же там нужно соблюдать определенную очередность,
Да,они путают и там есть отличие подарочные и бонусные!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:32

bub-har

то совсем другое .. сертификатами можно оплачивать всё, в т.ч. алкоголь и табак, а бонусами от Востока нельзя.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 07:26

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:то совсем другое .. сертификатами можно оплачивать всё, в т.ч. алкоголь и табак, а бонусами от Востока нельзя.
Ну не знаю! Когда в первый раз серты не прошли в местном сильпо,я их отдал сестре(кассиру другого сильпо) и у неё прошли! Она сказала,что тот кассир не правильно их провёл! Когда я получил следующую партию сертов,то сестра написала разъяснение на листике и отдала их маме,которая передала листик кассиру и после ввода комбинации с листика всё прошло!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:12

Re: Приватбанк

  greenozon написав:що це таке - стаж номера
10 років?
6 місяців зі дня підключення на контракт.
Якщо була міграція з передплати на контракт, то може менше.

  Інкогніто написав:У меня обычный препейд Киевстара. ...Недавно бесплатно менял симку - потребовали паспорт.
Такое только этот оператор применил для зарегистрированных операторов.
MASolomko
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  #<1 ... 7528752975307531
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