Да,они путают и там есть отличие подарочные и бонусные!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:30
Re: Приватбанк
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:32
bub-har
то совсем другое .. сертификатами можно оплачивать всё, в т.ч. алкоголь и табак, а бонусами от Востока нельзя.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 07:26
Re: Приватбанк
Ну не знаю! Когда в первый раз серты не прошли в местном сильпо,я их отдал сестре(кассиру другого сильпо) и у неё прошли! Она сказала,что тот кассир не правильно их провёл! Когда я получил следующую партию сертов,то сестра написала разъяснение на листике и отдала их маме,которая передала листик кассиру и после ввода комбинации с листика всё прошло!
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:12
Re: Приватбанк
6 місяців зі дня підключення на контракт.
Якщо була міграція з передплати на контракт, то може менше.
Такое только этот оператор применил для зарегистрированных операторов.
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:35
Re: Приватбанк
как все интересно в приватбанке
ПриватБанк подал судебные иски против кипрской и украинской компаний группы PricewaterhouseCoopers, чтобы взыскать с них $3 млрд ущерба, полученного из-за некачественного аудита банка
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