Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:30
M-Audio написав:
не "пробивается" ничего у тех кассиров, которые пытаются эти сертификаты как купоны проводить. К тому же там нужно соблюдать определенную очередность,
Да,они путают и там есть отличие подарочные и бонусные!
bub-har
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:32
bub-har то совсем другое .. сертификатами можно оплачивать всё, в т.ч. алкоголь и табак, а бонусами от Востока нельзя.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 01 кві, 2018 07:26
IMPRINTER написав:
то совсем другое .. сертификатами можно оплачивать всё, в т.ч. алкоголь и табак, а бонусами от Востока нельзя.
Ну не знаю! Когда в первый раз серты не прошли в местном сильпо,я их отдал сестре(кассиру другого сильпо) и у неё прошли! Она сказала,что тот кассир не правильно их провёл! Когда я получил следующую партию сертов,то сестра написала разъяснение на листике и отдала их маме,которая передала листик кассиру и после ввода комбинации с листика всё прошло!
bub-har
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Додано: Нед 01 кві, 2018 17:12
greenozon написав:
що це таке - стаж номера
10 років?
6 місяців зі дня підключення на контракт.
Якщо була міграція з передплати на контракт, то може менше.
Інкогніто написав:
У меня обычный препейд Киевстара. ...Недавно бесплатно менял симку - потребовали паспорт.
Такое только этот оператор применил для зарегистрированных операторов.
MASolomko
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:35
как все интересно в приватбанке
ПриватБанк подал судебные иски против кипрской и украинской компаний группы PricewaterhouseCoopers, чтобы взыскать с них $3 млрд ущерба, полученного из-за некачественного аудита банка
https://finclub.net/news/privatbank-che ... a-pwc.html
vkladchiik
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:51
Бажаючим збільшити кредліміт - отримав листа:
Що може посприяти збільшенню кредитного ліміту
1. Часто розраховуйтеся карткою в магазинах, аптеках, кафе. Користуйтеся іншими продуктами та послугами банку. 2. Своєчасно погашайте використаний ліміт. Мінімальний платіж становить 5%, але не менше 100 грн від суми заборгованості, пільговий період до 55 днів. 3. Отримуйте зарплату на картку ПриватБанку або підключіть регулярний платіж із зарплатної картки стороннього банку. Можна надати й інші документи, що підтверджують Ваш щомісячний дохід. 4. Розміщення депозиту, надання інформації про володіння транспортом або копії закордонного паспорта (якщо Ви часто подорожуєте) також збільшують шанси підвищити ліміт. Подати заявку на зміну кредитного ліміту стало простіше! Ви можете зробити це самостійно на сайті limit.pb.ua або в Приват24. З повагою, ПриватБанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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