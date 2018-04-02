IMPRINTER написав:то совсем другое .. сертификатами можно оплачивать всё, в т.ч. алкоголь и табак, а бонусами от Востока нельзя.
Ну не знаю! Когда в первый раз серты не прошли в местном сильпо,я их отдал сестре(кассиру другого сильпо) и у неё прошли! Она сказала,что тот кассир не правильно их провёл! Когда я получил следующую партию сертов,то сестра написала разъяснение на листике и отдала их маме,которая передала листик кассиру и после ввода комбинации с листика всё прошло!
Как быстро по номеру карты Привата узнать - КДВ это или нет ? Иными словами - будет ли комис при её пополнении ? Понятно, что можно зайти в П24 и попробовать перекинуть на неё 10 личных гривен. Можно ли получить эту информацию быстрее ? Копал ПриватАПИ, но он - глючный, не показывает комис при пополнении КДВ. Идеально - найти бы где-то нумерические диапазоны КДВ-карт (если они существуют). Или какой-нибудь веб-сервис. Буду благодарен за любые мысли и лайфхаки в личку
Ой+ написав:Бажаючим збільшити кредліміт - отримав листа:
Що може посприяти збільшенню кредитного ліміту 1. Часто розраховуйтеся карткою в магазинах, аптеках, кафе. Користуйтеся іншими продуктами та послугами банку. 2. Своєчасно погашайте використаний ліміт. Мінімальний платіж становить 5%, але не менше 100 грн від суми заборгованості, пільговий період до 55 днів. 3. Отримуйте зарплату на картку ПриватБанку або підключіть регулярний платіж із зарплатної картки стороннього банку. Можна надати й інші документи, що підтверджують Ваш щомісячний дохід. 4. Розміщення депозиту, надання інформації про володіння транспортом або копії закордонного паспорта (якщо Ви часто подорожуєте) також збільшують шанси підвищити ліміт. Подати заявку на зміну кредитного ліміту стало простіше! Ви можете зробити це самостійно на сайті limit.pb.ua або в Приват24. З повагою, ПриватБанк
Мені ще у відділенні порекомендували активно користуватися кредиткою і випадати з грейса сплачуючи банку %% за користування кредитними коштами, але без заборгованостей. Кажуть, що тих, хто часто "випадає" і платить %% банк любить і теж піднімає кредліміт. Це так?