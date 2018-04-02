RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7529753075317532>
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:30

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:не "пробивается" ничего у тех кассиров, которые пытаются эти сертификаты как купоны проводить. К тому же там нужно соблюдать определенную очередность,
Да,они путают и там есть отличие подарочные и бонусные!
bub-har
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 13.07.16
Подякував: 280 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:32

bub-har

то совсем другое .. сертификатами можно оплачивать всё, в т.ч. алкоголь и табак, а бонусами от Востока нельзя.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33985
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5390 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 07:26

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:то совсем другое .. сертификатами можно оплачивать всё, в т.ч. алкоголь и табак, а бонусами от Востока нельзя.
Ну не знаю! Когда в первый раз серты не прошли в местном сильпо,я их отдал сестре(кассиру другого сильпо) и у неё прошли! Она сказала,что тот кассир не правильно их провёл! Когда я получил следующую партию сертов,то сестра написала разъяснение на листике и отдала их маме,которая передала листик кассиру и после ввода комбинации с листика всё прошло!
bub-har
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 13.07.16
Подякував: 280 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:12

Re: Приватбанк

  greenozon написав:що це таке - стаж номера
10 років?
6 місяців зі дня підключення на контракт.
Якщо була міграція з передплати на контракт, то може менше.

  Інкогніто написав:У меня обычный препейд Киевстара. ...Недавно бесплатно менял симку - потребовали паспорт.
Такое только этот оператор применил для зарегистрированных операторов.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 08.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:35

Re: Приватбанк

как все интересно в приватбанке

ПриватБанк подал судебные иски против кипрской и украинской компаний группы PricewaterhouseCoopers, чтобы взыскать с них $3 млрд ущерба, полученного из-за некачественного аудита банка :evil: https://finclub.net/news/privatbank-che ... a-pwc.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 225
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:51

Re: Приватбанк

Бажаючим збільшити кредліміт - отримав листа:
Що може посприяти збільшенню кредитного ліміту


1. Часто розраховуйтеся карткою в магазинах, аптеках, кафе. Користуйтеся іншими продуктами та послугами банку.

2. Своєчасно погашайте використаний ліміт. Мінімальний платіж становить 5%, але не менше 100 грн від суми заборгованості, пільговий період до 55 днів.

3. Отримуйте зарплату на картку ПриватБанку або підключіть регулярний платіж із зарплатної картки стороннього банку. Можна надати й інші документи, що підтверджують Ваш щомісячний дохід.

4. Розміщення депозиту, надання інформації про володіння транспортом або копії закордонного паспорта (якщо Ви часто подорожуєте) також збільшують шанси підвищити ліміт.

Подати заявку на зміну кредитного ліміту стало простіше!
Ви можете зробити це самостійно на сайті limit.pb.ua або в Приват24.

З повагою, ПриватБанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:02

Как быстро по номеру карты Привата узнать - КДВ это или нет ?
Иными словами - будет ли комис при её пополнении ?
Понятно, что можно зайти в П24 и попробовать перекинуть на неё 10 личных гривен.
Можно ли получить эту информацию быстрее ?
Копал ПриватАПИ, но он - глючный, не показывает комис при пополнении КДВ.
Идеально - найти бы где-то нумерические диапазоны КДВ-карт (если они существуют).
Или какой-нибудь веб-сервис.
Буду благодарен за любые мысли и лайфхаки в личку
mustbe
 
Повідомлень: 360
З нами з: 27.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:32

mustbe


https://www.bindb.com/bin-database.html
sean7
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.07.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:36

  Ой+ написав:Бажаючим збільшити кредліміт - отримав листа:
Що може посприяти збільшенню кредитного ліміту
1. Часто розраховуйтеся карткою в магазинах, аптеках, кафе. Користуйтеся іншими продуктами та послугами банку.
2. Своєчасно погашайте використаний ліміт. Мінімальний платіж становить 5%, але не менше 100 грн від суми заборгованості, пільговий період до 55 днів.
3. Отримуйте зарплату на картку ПриватБанку або підключіть регулярний платіж із зарплатної картки стороннього банку. Можна надати й інші документи, що підтверджують Ваш щомісячний дохід.
4. Розміщення депозиту, надання інформації про володіння транспортом або копії закордонного паспорта (якщо Ви часто подорожуєте) також збільшують шанси підвищити ліміт.
Подати заявку на зміну кредитного ліміту стало простіше!
Ви можете зробити це самостійно на сайті limit.pb.ua або в Приват24.
З повагою, ПриватБанк

Мені ще у відділенні порекомендували активно користуватися кредиткою і випадати з грейса сплачуючи банку %% за користування кредитними коштами, але без заборгованостей. Кажуть, що тих, хто часто "випадає" і платить %% банк любить і теж піднімає кредліміт. Це так?
Sanio
 
Повідомлень: 710
З нами з: 03.09.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:42

  sean7 написав:mustbe
https://www.bindb.com/bin-database.html

Бин-сервисы дают информацию о том, какому банку принадлежит карта.
Интересует - другое: платно ли её пополнение (КДВ это или нет)
mustbe
 
Повідомлень: 360
З нами з: 27.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7529753075317532>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Asdушный, Batarejkin, MASolomko, Vorlon, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (129)
03.04.2018 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.