Ой+ написав:Бажаючим збільшити кредліміт - отримав листа:
Що може посприяти збільшенню кредитного ліміту 1. Часто розраховуйтеся карткою в магазинах, аптеках, кафе. Користуйтеся іншими продуктами та послугами банку. 2. Своєчасно погашайте використаний ліміт. Мінімальний платіж становить 5%, але не менше 100 грн від суми заборгованості, пільговий період до 55 днів. 3. Отримуйте зарплату на картку ПриватБанку або підключіть регулярний платіж із зарплатної картки стороннього банку. Можна надати й інші документи, що підтверджують Ваш щомісячний дохід. 4. Розміщення депозиту, надання інформації про володіння транспортом або копії закордонного паспорта (якщо Ви часто подорожуєте) також збільшують шанси підвищити ліміт. Подати заявку на зміну кредитного ліміту стало простіше! Ви можете зробити це самостійно на сайті limit.pb.ua або в Приват24. З повагою, ПриватБанк
Мені ще у відділенні порекомендували активно користуватися кредиткою і випадати з грейса сплачуючи банку %% за користування кредитними коштами, але без заборгованостей. Кажуть, що тих, хто часто "випадає" і платить %% банк любить і теж піднімає кредліміт. Це так?
Так, спонсорів всі люблять...
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Sanio написав:Мені ще у відділенні порекомендували активно користуватися кредиткою і випадати з грейса сплачуючи банку %% за користування кредитними коштами, але без заборгованостей. Кажуть, що тих, хто часто "випадає" і платить %% банк любить і теж піднімає кредліміт. Це так?
Забули ще порадити знімати кредитні кошти в банкоматі.