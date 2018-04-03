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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7529753075317532
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:53

  Sanio написав:
  Ой+ написав:Бажаючим збільшити кредліміт - отримав листа:
Що може посприяти збільшенню кредитного ліміту
1. Часто розраховуйтеся карткою в магазинах, аптеках, кафе. Користуйтеся іншими продуктами та послугами банку.
2. Своєчасно погашайте використаний ліміт. Мінімальний платіж становить 5%, але не менше 100 грн від суми заборгованості, пільговий період до 55 днів.
3. Отримуйте зарплату на картку ПриватБанку або підключіть регулярний платіж із зарплатної картки стороннього банку. Можна надати й інші документи, що підтверджують Ваш щомісячний дохід.
4. Розміщення депозиту, надання інформації про володіння транспортом або копії закордонного паспорта (якщо Ви часто подорожуєте) також збільшують шанси підвищити ліміт.
Подати заявку на зміну кредитного ліміту стало простіше!
Ви можете зробити це самостійно на сайті limit.pb.ua або в Приват24.
З повагою, ПриватБанк

Мені ще у відділенні порекомендували активно користуватися кредиткою і випадати з грейса сплачуючи банку %% за користування кредитними коштами, але без заборгованостей. Кажуть, що тих, хто часто "випадає" і платить %% банк любить і теж піднімає кредліміт. Це так?


Так, спонсорів всі люблять... :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:10

Re: Приватбанк

Sanio написав:Мені ще у відділенні порекомендували активно користуватися кредиткою і випадати з грейса сплачуючи банку %% за користування кредитними коштами, але без заборгованостей. Кажуть, що тих, хто часто "випадає" і платить %% банк любить і теж піднімає кредліміт. Це так?

Забули ще порадити знімати кредитні кошти в банкоматі. :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:59

Re: Приватбанк

mustbe написав:
  sean7 написав:mustbe
https://www.bindb.com/bin-database.html

Бин-сервисы дают информацию о том, какому банку принадлежит карта.
Интересует - другое: платно ли её пополнение (КДВ это или нет)
Надо пробовать переводить, не переводить. Если предложит оплатить комиссию - КДВ.
На доноре не должно быть нуля.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:25

  mustbe написав:
  sean7 написав:mustbe
https://www.bindb.com/bin-database.html

Бин-сервисы дают информацию о том, какому банку принадлежит карта.
Интересует - другое: платно ли её пополнение (КДВ это или нет)

По номеру никак не узнать - у универсальных и кдв бины одинаковые.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:34

Re: Приватбанк

Внезапно, без объявления войны, в 9 вечера приват прислал уведомление про новый кредитный лимит 0 гривен (а было 25 тыс).
Что за безобразие? Кредитом я ни разу и не пользовался, но как-то спокойнее было, что всегда есть на всякий пожарный деньги.

п.с. попробовал поднять лимит хотя бы до 20 тыс - кукиш :(
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:27

  unlock написав:
  mustbe написав:
  sean7 написав:mustbe
https://www.bindb.com/bin-database.html

Бин-сервисы дают информацию о том, какому банку принадлежит карта.
Интересует - другое: платно ли её пополнение (КДВ это или нет)

По номеру никак не узнать - у универсальных и кдв бины одинаковые.

Слышал, что это можно узнать не по бину (6 цифр), а по первым 8-ми цифрам.
Потому и спрашиваю
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:12

Приват + Альфа = ?

Уважаемый представитель темоозначеного банка, если таковой обитает в недрах этой ветки, извольте поинтересоваться следующим вопросом:

Открывал сегодня в отделении Альфа-банка карту "Carbon", монитор у сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.

Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер Привата (!) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.

Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (а особенно госбегемотам) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:

Как фото, сделанное при выдачи карты-"клубнички" Приват-банка оказалось в Альфе банке?

P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Альфа-банка.
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