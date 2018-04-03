Ой+ написав:Бажаючим збільшити кредліміт - отримав листа:
Що може посприяти збільшенню кредитного ліміту 1. Часто розраховуйтеся карткою в магазинах, аптеках, кафе. Користуйтеся іншими продуктами та послугами банку. 2. Своєчасно погашайте використаний ліміт. Мінімальний платіж становить 5%, але не менше 100 грн від суми заборгованості, пільговий період до 55 днів. 3. Отримуйте зарплату на картку ПриватБанку або підключіть регулярний платіж із зарплатної картки стороннього банку. Можна надати й інші документи, що підтверджують Ваш щомісячний дохід. 4. Розміщення депозиту, надання інформації про володіння транспортом або копії закордонного паспорта (якщо Ви часто подорожуєте) також збільшують шанси підвищити ліміт. Подати заявку на зміну кредитного ліміту стало простіше! Ви можете зробити це самостійно на сайті limit.pb.ua або в Приват24. З повагою, ПриватБанк
Мені ще у відділенні порекомендували активно користуватися кредиткою і випадати з грейса сплачуючи банку %% за користування кредитними коштами, але без заборгованостей. Кажуть, що тих, хто часто "випадає" і платить %% банк любить і теж піднімає кредліміт. Це так?
Так, спонсорів всі люблять...
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Sanio написав:Мені ще у відділенні порекомендували активно користуватися кредиткою і випадати з грейса сплачуючи банку %% за користування кредитними коштами, але без заборгованостей. Кажуть, що тих, хто часто "випадає" і платить %% банк любить і теж піднімає кредліміт. Це так?
Забули ще порадити знімати кредитні кошти в банкоматі.
Внезапно, без объявления войны, в 9 вечера приват прислал уведомление про новый кредитный лимит 0 гривен (а было 25 тыс). Что за безобразие? Кредитом я ни разу и не пользовался, но как-то спокойнее было, что всегда есть на всякий пожарный деньги.
п.с. попробовал поднять лимит хотя бы до 20 тыс - кукиш
Уважаемый представитель темоозначеного банка, если таковой обитает в недрах этой ветки, извольте поинтересоваться следующим вопросом:
Открывал сегодня в отделении Альфа-банка карту "Carbon", монитор у сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.
Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер Привата (!) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.
Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (а особенно госбегемотам) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:
Как фото, сделанное при выдачи карты-"клубнички" Приват-банка оказалось в Альфе банке?
P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Альфа-банка.
mvp написав:Как фото, сделанное при выдачи карты-"клубнички" Приват-банка оказалось в Альфе банке?
Вы же давали согласие банку на обработку Ваших персональных данных? Давали - вот Ваши данные и "гуляют". От одного обработчика к другому,данные не разглашаются , в открытом доступе их нет. Почитайте матчасть УБКИ - ноги растут оттудава.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
sailed написав:Внезапно, без объявления войны, в 9 вечера приват прислал уведомление про новый кредитный лимит 0 гривен (а было 25 тыс). Что за безобразие?
Есть ряд факторов, которые могли повлиять на отображение платёжеспособности.
Попробуйте на горячей линии поинтересоваться, возможно, сообщать. Если отказали в выдачи кредита, то обратитесь официально в УБКИ и запросите бесплатно свою кредитную историю. Чистая история? Тогда ряд критериев, которые могли повлиять: — отсутствие зарплаты, наличие соцвыплат; — мало пользуетесь картой, оплачивая покупки; — отсутствия депозитов в банке.
Оформите карту в другом банке, который является партнером в УБКИ, и Приват увидет запрос в кредитном бюро — может предложить сам увеличить кредитный лимит.
mustbe написав:Потому и спрашиваю
У этого банка такой финт не пройдёт, скорее всего. Многое что перемешали в базе.