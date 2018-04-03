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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7530753175327533
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:03

sailed У меня оказалось, что у банка не было свежего скана какого-то документа.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:13

  mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, если таковой обитает в недрах этой ветки, извольте поинтересоваться следующим вопросом:


с представителем разорваны деловые отношения за нарушение финансовой дисциплины.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:14

  Qwerty1999 написав:
  unlock написав:По номеру никак не узнать - у универсальных и кдв бины одинаковые.


У кредитных и дебетовых карт бин-коды РАЗНЫЕ - это относиться в полной мере и к универсальным кредиткам и КДВ от Приватбанка.

Неужели лень открыть кошелёк и удостовериться лично.

Открыл кошелек, удостоверился лично, что
есть у меня две карты с бином 5168 74.
Одна - кдв, вторая - универсалка.

Так что одного бина - тут явно не достаточно
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:17

Re: Приватбанк

На голдах кдв написано хто вона є. Уні та що не підписана
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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