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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7531753275337534>
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:03

sailed У меня оказалось, что у банка не было свежего скана какого-то документа.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:13

  mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, если таковой обитает в недрах этой ветки, извольте поинтересоваться следующим вопросом:


с представителем разорваны деловые отношения за нарушение финансовой дисциплины.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:14

  Qwerty1999 написав:
  unlock написав:По номеру никак не узнать - у универсальных и кдв бины одинаковые.


У кредитных и дебетовых карт бин-коды РАЗНЫЕ - это относиться в полной мере и к универсальным кредиткам и КДВ от Приватбанка.

Неужели лень открыть кошелёк и удостовериться лично.

Открыл кошелек, удостоверился лично, что
есть у меня две карты с бином 5168 74.
Одна - кдв, вторая - универсалка.

Так что одного бина - тут явно не достаточно
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:17

Re: Приватбанк

На голдах кдв написано хто вона є. Уні та що не підписана
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:42

Re: Приватбанк

ПриватБанк став головним провайдером е-ліцензій
https://minfin.com.ua/2018/04/04/33076811/
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:16

Спасибо!
Вот сейчас точно все карты в мусорку!
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:19

а це чого так категорично? :)
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:24

Проверяйте да увидите сами.
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:24

  mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, если таковой обитает в недрах этой ветки, извольте поинтересоваться следующим вопросом:

Открывал сегодня в отделении Альфа-банка карту "Carbon", монитор у сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.

Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер Привата (!) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.

Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (а особенно госбегемотам) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:

Как фото, сделанное при выдачи карты-"клубнички" Приват-банка оказалось в Альфе банке?

P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Альфа-банка.

Все просто. В УБКИ Приват пересылает довольно много инфы, в том числе и фотографию клиента с карточкой. Любой банк, делая запрос в УБКИ, может увидеть это фото.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:27

Сколько гривневых универсалок на разных счетах может иметь бомжеголд ?
У меня сейчас - две.
Можно ли получить третью ?
mustbe
 
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