mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, если таковой обитает в недрах этой ветки, извольте поинтересоваться следующим вопросом:
Открывал сегодня в отделении Альфа-банка карту "Carbon", монитор у сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.
Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер Привата (!) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.
Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (а особенно госбегемотам) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:
Как фото, сделанное при выдачи карты-"клубнички" Приват-банка оказалось в Альфе банке?
P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Альфа-банка.
Все просто. В УБКИ Приват пересылает довольно много инфы, в том числе и фотографию клиента с карточкой. Любой банк, делая запрос в УБКИ, может увидеть это фото.
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