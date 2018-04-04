RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7531753275337534
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:47

  Жерминаль написав:Проверяйте да увидите сами.

18к баксов не прошло в терминале? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5229
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3429 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:03

Завидуйте молча!
Жерминаль
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:03

Re: Приватбанк

Жерминаль написав:Проверяйте да увидите сами.
А все же, что случилось?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20162
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:15

  Вкладчик1234 написав:
  Жерминаль написав:Проверяйте да увидите сами.

18к баксов не прошло в терминале? :)

Да все правильно. Те карты нужны только для Бильше. А так как можно привязать только один раз, то больше они и нужны.)
Снега, надеюсь, не сыпанет)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3107
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:45

Что за "Бильше",акция? Не,не про то:)
Жерминаль
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:53

  Жерминаль написав:Что за "Бильше",акция? Не,не про то:)

Мадам... ну так поясните, что там не так с картами... чё загадками-то говорить? :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 375
З нами з: 12.12.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:36

  mustbe написав:Сколько гривневых универсалок на разных счетах может иметь бомжеголд ?
У меня сейчас - две.
Можно ли получить третью ?

Два счета - один с кредитным лимитом и другой без лимита. А карт - сколько получиться привязать к этим двум счетам. Независимые - только две универсалки, другие - допки
Sanio
 
Повідомлень: 711
З нами з: 03.09.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7531753275337534
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, J, kostya77, lubopytnaya, sens, slasva, Модератор і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.